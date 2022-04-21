EuroCup'ta Bursaspor, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi

EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Partizan'ı 103-95 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
7Days Eurocup gruplarında 18 maçta 8 galibiyet alarak grubu 7. sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, Top-16’da Partizan ile karşı karşıya geldi.
Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu. Yeşil-beyazlılar deplasmanda oynayacağı maçta rakibini mağlup etmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.
Zeljko Obradovic'in ekibi, bu sezon organizasyonda ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.