Euro Bölgesi'nin üç çeyrek yüzde 0.3 büyümesi bekleniyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Almanya, İsviçre ve İtalya merkezli üç araştırma enstitüsü Ifo, KOF ve Istat, 2018’in dördüncü çeyreği ve 2019’un ilk iki çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin yüzde 0.3 olacağı öngörüsünde bulundu.

Euro Bölgesi ekonomik aktivitesinde yavaşlama beklendiğini belirten enstitülerin ortak öngörüsüne göre, söz konusu ekonomik gelişmelerde yüksek oranda iç gelişmeler etkili olacak ve 2018 toplam büyüme oranı da yüzde 1.9 olacak.

Enstitülerin ortak açıklamasında, Almanya otomobil üretimindeki azalışın Euro Bölgesi’nin 2018 üçüncü çeyrek büyümesini yavaşlattığına dikkat çekilirken, Euro Bölgesi sanayi üretiminde 2018’in dördüncü çeyreğinde bir değişim görülmeyeceği ve üçüncü çeyreğe göre yüzde 0.2 artış beklendiği eklendi.

Açıklamada ayrıca, yılın dördüncü çeyreğinde enflasyon oranının, Avrupa Merkez Bankası hedefine paralel olarak yüzde 2.0 yükseleceği belirtildi ve 2019’un ilk iki çeyreğinde de sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 1.8’e ineceği öngörüldü.

Öngörüde ayrıca Brexit, artan ticaret savaşları, gelişmekte olan piyasaların savunmasızlığı ve finansal piyasa dalgalanmaları gibi ekonomik büyümeyi etkileyen risklerin artacağı vurgulandı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki normalleşme sürecinin dünya ekonomisi üzerinde zorluklar oluşturabileceğinin altı çizildi.