Euro bölgesindeki kriz sinemaları da vurdu

Variety dergisine göre bazı Euro bölgesi ülkelerinde sinemaya gitme oranı sürpriz bir azalma gösterdi.

İtalya’nın bilet satış gişelerine göre, 2011’de yüzde 10, bu yıl Ocak ile Haziran ayları arasında ise yüzde 12’lik bir oranla düşen toplam bilet satışları 372 milyon dolar oldu.

İspanya’ da 2011’de başlayan yüzde 2,7’lik düşüş, bu sene yüzde 12’yi buldu.

IHS Screen Digest firmasının film uzmanı David Hancock, iki senelik bir düşüşün iyiye işaret olmadığını söyledi.

Hancock “Avrupa’da, hatta dünya genelinde hiçbir bilet satış noktasında böyle bir düşüş yaşanması normal algılanamaz” dedi.

Satışlarda iki senedir düşüş yaşayan ülkeler arasında 2011’de yüzde 3, bu senenin ilk yarısında ise yüzde 11 oranında olmak üzere, Portekiz yer alıyor.

İrlanda’da bu sene yaşanan düşüş yüzde 7 oranında. Ülkede, 2010 ve 2011’de de birbirini izleyen düşüşler görülmüştü.

Fakat medya uzmanı Rentrak’a göre bu düşüşler çok da kötüye işaret değil. Avrupa’nın en geniş film endüstrilerine sahip ülkelerinden İngiltere, Fransa ve Almanya’nın satışlarının oldukça iyi olduğu söyleniyor.

Şu anda İngiltere’nın bilet satış gişelerinde en çok satılan ve yazın olay yaratan filmlerinden Sir Ridley Scott’un Prometheus filminin, diğer ülkelerde de satışları arttıracağına dair umut var.

Uzmanlar film bilet satışlarındaki düşüşün 25 yaş altı işsizliğin artmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. (BBCTürkçe)