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Ekonomi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 1.2 öngörülüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da, Mart ayındaki yüzde 1

03 Mayıs 2018 15:18

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da, Mart ayındaki yüzde 1.3 düzeyinden yüzde 1.2’ye gerilemesi öngörülüyor.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, enerji fiyatlarındaki artış Mart’taki yüzde 2.0 düzeyinden Nisan’da yüzde 2.5’e çıkması; gıda, alkol ve tütün mamullerinde fiyat artışının Mart’ta yüzde 2.1’ken Nisan’da yüzde 2.5’e yükselmesi bekleniyor. Hizmet fiyatlarının Mart’taki yüzde 1.5’ten Nisan’da yüzde 1.0’e gerilemesi, enerji dışı sanayi ürünlerinde fiyat artışının Mart’taki yüzde 0.2 düzeyinden Nisan’da yüzde 0.3’e yükselmesi öngörülüyor.

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