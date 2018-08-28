Euro Bölgesi'nde özel sektör kredileri Temmuz'da yüzde 3.0 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Euro Bölgesi’nde özel sektöre sağlanan krediler Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3.0 arttı. Haziran’da özel sektör kredileri yüzde 2.8 artmıştı.

Avrupa Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre;

“Euro Bölgesi yerleşiklerine sağlanan toplam krediler Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı. Haziran’da toplam krediler yüzde 3.1 artmıştı.

“Euro Bölgesi genel hükümetlere sağlanan krediler Haziran’daki yüzde 3.9 artışın ardından Temmuz’da yüzde 3.7 arttı.

“Özel sektöre sağlanan krediler ise Haziran’da yüzde 2.8 arttıktan sonra Temmuz’da yüzde 3.0 arttı.

“Dolaşımdaki euro hacmindeki (M3) yıllık büyüme Haziran’daki yüzde 4.5’lik artışın ardından (yüzde 4.4’ten revize edildi) Temmuz’da yüzde 4.0 arttı.

“Dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatları kapsayan Euro M1 büyüme hızı ise Haziran’daki yüzde 7.5 düzeyinden Temmuz’da yüzde 6.9’a geriledi.

“Hanehalklarına verilen krediler Haziran’daki düzeyinden değişmeyerek yıllık yüzde 3.0 arttı.

“Finans dışı şirketlere sağlanan kredilerin büyüme hızı da Haziran’daki düzeyinden değişmeyerek yüzde 4.1 arttı.”