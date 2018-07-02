Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı on yılın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs’ta değişmeyerek yüzde 8.4’lük düzeyinde kaldı. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Aralık 2008’den bu yana ulaştığı en düşük düzeyini Mayıs\'ta da korumuş oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs 2017’de yüzde 9.2 düzeyindeyken, bu yıl Mayıs’ta yüzde 8.4’e gerilemiş oldu.

Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Avrupa Birliği genelinde ise işsizlik oranı Mayıs’ta, Nisan’daki düzeyinden değişmeyerek yüzde 7.0 oldu. Mayıs 2017’de AB genelinde işsizlik oranı yüzde 7.7 düzeyindeydi.

“Bu da yine Euro Bölgesi’nde Ağustos 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı oldu.

“Eurostat tahminlerine göre 13 milyon 656 AB vatandaşı Mayıs’ta işsizken, AB genelinde toplam 17 milyon 207 bin kadın ve erkek istihdam edilemedi.

“İşsiz kişilerin sayısı Mayıs’ta bir önceki aya göre 125 bin azalırken, AB genelinde Mayıs’ta istihdam edilerek iş bulanların sayısı 154 bin oldu.

“Bir yıl öncesine göre Euro Bölgesi’nde işsiz kişilerin sayısı 1 milyon 252 bin azalırken, Euro Bölgesi işsiz sayısı Haziran’da bir yıl öncesine göre 1 milyon 828 bin azaldı.

“Çekya (yüzde 2.3) ve Almanya (yüzde 3.4) Mayıs’ta işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler olurken, en yüksek işsizlik oranı ise Yunanistan ve İspanya oldu.

“Yunanistan’da işsizlik Mart 2018’de yüzde 20.1 düzeyindeyken, İspanya’da ise Mayıs 2018’de işsizlik yüzde 15.8 düzeyinde gerçekleşti.”