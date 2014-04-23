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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Bölgesi'nde borçlar arttı

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın açıkladığı rakamlara göre, Euro Bölgesi’nin mali açıdan en güçlü ülkeleri Lüksemburg ile Almanya. Ancak bölge genelinde kamu borçları artışta.

23 Nisan 2014 20:17


Eurostat'ın 2013 yılı verilerine göre, geçen yıl 18 üyeli Euro Bölgesi'nde kamu borçlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) oranı yüzde 92,6'ya yükseldi. 2012 yılında bu oran yüzde 90,6 dolayındaydı. Rakamlar, Lüksemburg ve Almanya'nın kamu maliyesi bakımından oldukça güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Verilere göre, Almanya bütçe dengesi sağlarken, küçük Avrupa ülkesi Lüksemburg ise yüzde 0,1 oranında bütçe fazlası vermeyi başardı.

Euro bölgesinde kamu borç krizi ile mücadele eden ülkelerden ise yalnızca İtalya bütçe açığı konusundaki Maastricht kriterini tutturmayı başardı. 2012 yılında olduğu gibi geçen yıl da İtalya'da bütçe açığının GSYİH'ye oranı yüzde 3 dolayında seyretti. Fransa'da bu oran yüzde 4,3 olurken, uzun süre kriz ve işsizlikle boğuşan İspanya'da ise yüzde 7,1 olarak kaydedildi. Yunanistan'da da bütçe açığı GSYİH'nin yüzde 12,7'sine yükseldi. Eurostat'ın verilerine göre, Yunanistan halihazırda kamu borcu en yüksek olan Euro Bölgesi ülkesi olmayı sürdürüyor. Geçen yıl Yunanistan'ın kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 175 dolayındaydı. Onu yüzde 132 ile İtalya, yüzde 129 ile Portekiz izledi.

Ancak Yunanistan'ın faiz ödemeleri muaf tutulduğunda uzun yıllardan bu yana ilk kez bütçe fazlası vermesi umutları artırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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