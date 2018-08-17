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Ekonomi

Euro Bölgesi yıllık TÜFE Temmuz'da yüzde 2.1 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ağustos (DHA) – Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz’da beklentiyi karşılayarak yıllık yüzde 2

17 Ağustos 2018 15:32

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ağustos (DHA) – Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz’da beklentiyi karşılayarak yıllık yüzde 2.1 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Haziran’daki yüzde 2.0 düzeyinden Temmuz’da yüzde 2.1’e yükselen TÜFE’nin yıl sonuna kadar senet alımlarını durdurma programını bitirmeyi hedefleyen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) beklentisini karşıladığı belirtildi.
Verilerde ayrıca Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE’nin ise Temmuz’da yine beklentiyi karşılayarak yıllık 0.3 azaldığı yer aldı.

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