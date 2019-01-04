Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Aralık'ta yüzde 1.6'ya indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden Aralık’ta yüzde 1.6’ya düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre Kasım ayındaki yüzde 9.1 düzeyinin altında olsa da Aralık’ta yüzde 5.5 ile enerji en yüksek yıllık beklentiye sahip olurken, gıda, alkol ve tütün enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinin hafif altında, Aralık’ta yüzde 1.8 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu Aralık’ta Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.3 olurken, enerji sektörü dışındaki endüstriyel ürünler enflasyonu da yüzde 0.4’te sabit kaldı.