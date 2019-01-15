Euro Bölgesi ticaret fazlası Kasım'da 19 milyar euro oldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası Kasım ayında 19 milyar euroya ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesinin Kasım ayı ihracatı yüzde 1.9 artışla 203 milyar euroya, ithalatı ise yüzde 4.7 artışla 184 milyar euroya ulaştı. Euro bölgesi için yapılan ticaret ise Kasım ayında 170.5 milyar euro olarak kaydedilirken, yıllık artış yüzde 1.5 oldu.

Avrupa Birliği (AB) ise Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki 4.9 milyar euroluk fazladan sonra, 3.2 milyar euroluk açık verdi. AB’nin ithalatı yüzde 2.6 artışla 172.7 milyar euroya çıkarken, ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artışla, 175.9 milyar euro oldu.

