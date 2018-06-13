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Ekonomi

Euro Bölgesi sanayi üretimi Nisan'da yüzde 0.9 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Euro Bölgesi sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0

13 Haziran 2018 16:53

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Euro Bölgesi sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9 düştü. Avrupa Birliği’nde ise sanayi üretimindeki aylık düşüş yüzde 0.8 oldu. Sanayi üretimi hem Euro Bölgesi hem Avrupa Birliği’nde bir yıl öncesine göre yüzde 1.7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayında Euro Bölgesi’nde yüzde 0.6 artan sanayi üretimi, Nisan’da ilk belirlemelere göre yüzde 0.9 düştü.

Eurostat’tan yapılan açıklamada enerji üretimindeki yüzde 5’lik, dayanıklı tüketim malları üretimindeki yüzde 2.2’lik, dayanıksız mal üretimindeki yüzde 1.2’lik ve ara mal üretimindeki yüzde 0.8’lik düşüş sanayi üretimini düşüren etkenler olurken, sermaye malları üretimi yüzde 1.9 arttı.

Sanayi üretimi en fazla düşen ülkeler yüzde 7.9 ile Litvanya, yüzde 4.4 ile Hollanda ve yüzde 3.3 ile Yunanistan oldu.

Sanayi üretimi en fazla artan Avrupa ülkeleri ise yüzde 9.1’lik artışla İrlanda, yüzde 2.1’lik artışla Romanya, yüzde 0.8’lik artışla Danimarka oldu.

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