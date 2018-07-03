Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 3.0 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları Mayıs’ta aylık yüzde 0.8 artarken, yıllık bazda yüzde 3.0 arttı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre;
- Avrupa Birliği’nde sanayi üretici fiyatları Mayıs’ta aylık yüzde 1.0 artarken, yıllık bazda yüzde 3.6 arttı.
- Euro Bölgesi Sanayi üretici fiyatlarında Mayıs ayında gözlemlenen aylık artışta, enerji fiyatlarındaki yüzde 2.6’lık, ara mal fiyatlarındaki yüzde 0.3’lük ve dayanıklı tüketim ürünlerindeki yüzde 0.1’lik artış etkili oldu.
- Üretici fiyatları enerji fiyatlarından arındırıldığında aylık yüzde 0.2 yükseldi.
- Üretici fiyatlarında en yüksek aylık artış yüzde 2.4 ile Yunanistan, yüzde 1.9 ile Portekiz, yüzde 1.8 ile Kıbrıs ve Macaristan’da gözlemlendi. İrlanda’da üretici fiyatları yüzde 0.5, Letonya’da yüzde 0.3 düştü.
- Yıllık artışta ise enerji fiyatlarındaki yüzde 7.6’lık, ara mal fiyatlarındaki yüzde 2.4’lük, dayanıklı tüketim mallarındaki yüzde 1.1’lik, sermaye ürünlerindeki yüzde 0.9’luk ve dayanıksız tüketim mallarındaki yüzde 0.3’lük fiyat artışları etkili oldu.
- Üretici fiyatlarında en yüksek yıllık artış yüzde 6.7 ile Birleşik Krallık, yüzde 6.5 ile Belçika, yüzde 5.5 ile Estonya, Yunanistan ve Macaristan olurken, en büyük düşüş yüzde 2.7 ile İrlanda ve yüzde 0.5 ile Lüksemburg oldu.