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Ekonomi

Euro Bölgesi PMI verileri büyümenin hız kestiğine işaret etti

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Euro Bölgesi’nin ekonomik sağlığına dair önemli bir gösterge olarak nitelendirilen IHS Markit bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin altında gelerek 57

21 Şubat 2018 17:32

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Euro Bölgesi’nin ekonomik sağlığına dair önemli bir gösterge olarak nitelendirilen IHS Markit bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin altında gelerek 57.5 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise 58.8’di.

IHS Markit şef ekonomisti Chris Willamson yaptığı açıklamada “Zaten bu yüksek seviyelerde devam ediyor olması harikaydı ve bir nebze geri çekilme şaşırtıcı değli. Bu hala çok iyi bir düzey” değerlendirmesini yaptı. Bileşik PMI ise açıklanan veriye göre dört ayın en düşük düzeyine geriledi ve 66.1’den 59.5’e düştü.

“Euro Bölgesi ilk çeyrekte beklenenden hızlı büyüyebilir”

Euro Bölgesi’nin 2016’nın ikinci çeyreğinden bu yana en iyi çeyrek performansa doğru gittiğini belirten Willamson, “PMI verileri Mart ile biten üç aylık dönemde büyümenin beklenti yüzde 0.6’yı da aşarak yüzde 0.9 geleceğine işaret ediyor” dedi.

Euro Bölgesi ekonomilerinde büyük ağırlığa sahip hizmet sektörüne ilişkin PMI verileri ise 58.0’dan 56.7’ye gerileyerek beklenti 57.6’nın altında kaldı. Bunun sebebi ise IHS Markit açıklamasında Avrupa Merkez Bankası’nın ulta gevşek para politikalarından çıkışa dair işaretler vermesi olarak gösterildi.

İmalat sektörü PMI verileri ise beklenenden daha yavaş bir ay geçirildiğine işaret etti. İmalat PMI 58.5’ten 59.6’ye geriledi. Beklenti ise 59.3’tü.

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