Euro Bölgesi perakende satışları Şubat'ta hızlandı

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Euro Bölgesi perakende satışları Şubat ayında artışını sürdürdü. IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi Şubat ayı Perakende Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak’taki 50.8 düzeyinden iki ayın en yüksek düzeyi olan 52.3\'e yükseldi.

Almanya ve Fransa için de perakende PMI verilerini açıklayan IHS Markit iki ülkede de perakende satışların iki ayın en yüksek düzeyine yükseldiğini vurgulayarak, Almanya’da perakende PMI verisinin Ocak ayındaki 53.0 düzeyinden Şubat’ta 53.8’e; Fransa’da ise Ocak’taki 51.0 düzeyinden 51.8’e çıktığını açıkladı.

Rapora göre satışlar, Aralık ve Ocak aylarında bir yıl önceye göre yatay seyretmesinin ardından, Şubat ayında yıllık bazda yatay seyretti. IHS Markit ekonomisti Alex Gill verilere ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Son veriler Euro Bölgesi perakende sektörünün aylık bazda hızlanarak pozitif bir ay geçirdiğini gösteriyor. Bunu güven endeksinin bir yılın zirvesine gelmesinde de görüyoruz. Satınalma ve istihdam faaliyetlerindeki büyümeler perakendecilerin iyimser görünümünü vurguluyor. Öte yandan brüt kar marjları baskılanması iş ortamının zorlanmaya devam edeceğine de işaret ediyor.\"

İtalya’da ise perakende PMI aylık bazda Ocak’taki 47.3 seviyesinden Şubat’ta 50.4 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise keskin düşüş kaydetti. Öte yandan Şubat ayındaki PMI verisi 29 ayın en yüksek aylık artışı oldu.