Euro Bölgesi'nde haziran enflasyonu yüzde 1.9 oldu

19 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesinde tüketici fiyatları öncü verilere göre haziran ayında yıllık bazda yüzde 1,9 ile beklentiler seviyesinde artış kaydetti.

Euro Bölgesi'nin enerji ve gıda fiyatlarının da dahil edildiği manşet enflasyon TÜFE verisi haziranda 1,9 olarak gerçekleşti.

Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 1,9 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefi enflasyonun yüzde 2'nin hemen altında olması.

Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 2 seviyesinde açıklanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Haziran'da yüzde 0.9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon Mayıs ayında yüze 0.9 seviyesinde açıklanmıştı.