Euro Bölgesi'nde ekonomik güven bu yıl ilk kez geriledi

Salgının delta varyantı etkisiyle yayılımını artırması ve tedarik tarafında yaşanan sıkıntıların sürmesiyle Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi bu yıl ilk kez gerileme kaydetti.

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ağustosta 117,5 seviyesine geriledi. Böylelikle 2021 yılında endekste ilk kez geri çekilme yaşandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 118 seviyesine çıkması yönündeydi. Temmuz ayında endeks 119 değeriyle rekor seviyeye yükselmişti.

Veri setinde yer alan bir başka gösterge olan satış fiyatları beklentisinin de yükseliş kaydederek enflasyonist baskılara işaret ettiği izlendi.

Bölgede son zamanlarda büyük ölçekli fabrikaların tedarik zincirindeki aksama dolayısıyla hammadde tedariki konusunda zorlandığı görülüyordu.

Araştırmaya göre ağustosta sanayi siparişleri geriledi. Hizmet sektörünün de geleceğe ilişkin beklentilerinde önceki dönemlere kıyasla daha az pozitif olduğu kaydedildi.

Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 16,8’e geriledi. Beklentiler endeksi 19 olacağını yönündeydi. Sanayi güven endeksi ise beklentilere paralel şekilde 13,7 oldu.