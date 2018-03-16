Euro Bölgesi işgücü maliyetleri 4. çeyrekte yüzde 1.5 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart (DHA) - Euro Bölgesi\'nde 2017 yılının 4. Çeyreğinde işgücü maliyetleri yıllık bazda yüzde 1.5 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada Euro Bölgesi’nde iş gücü maliyetlerinin yılın son üç ayında yüzde 1.5 arttığı, 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise aynı dönemde yüzde 2.3 arttığı belirtildi.

Eurostat’tan yapılan açıklamaya göre maliyetlerdeki artışta en çok ücret ve maaşlar ve ücret dışı maliyetler etkili oldu.

Euro Bölgesi’nde çalışılan ücret başı maaş ve ücretlerin maliyeti bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 1.7 artarken, ücret dışı bileşenlerdeki maliyet artışı yüzde 1.0 oldu.