Euro Bölgesi İmalat PMI bir buçuk yılın en düşüğünde 

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) – Euro Bölgesi öncü İmalat PMI Nisan’daki 56.2 düzeyinden Mayıs’ta 55.5’e gerileyerek, imalat büyümesinin bir buçuk yılın en düşük düzeyine gerilediğine işaret etti. Hem imalat büyümesi hem de hizmetler Mayıs’ta yavaşladı.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamada, Euro bölgesi öncü İmalat PMI Üretim Endeksi’nin ise Mayıs’ta 54.1’e gerileyerek 18 ayın en düşük imalat üretim büyümesi olması beklendiği belirtildi.

PMI anketi sonuçlarının verildiği açıklamada hem ekonomik faaliyetlerde, hem yeni sipariş büyümesinde yavaşlama olduğu vurgulandı ve şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı;

- Euro Bölgesi Öncü Bileşik Üretim Endeksi Nisan’da 55.1’ken Mayıs’te 54.1’e gerileyerek 18 ayın en düşüğünde.

- Euro Bölgesi öncü Hizmetler PMI Nisan’da 54.7 iken Mayıs’ta 53.9’la 16 ayın en düşüğünde.

- Euro Bölgesi Öncü İmalat PMI Üretim Endeksi Nisan’da 56.2 iken, Mayıs’ta 54.5’e geriledi. Bu da 18 ayın en düşük imalat büyümesine işaret ediyor.

- Euro Bölgesi Öncü İmalat PMI ise Nisan’da 56.2 iken, Mayıs’ta 55.5’e geriledi.