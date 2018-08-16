Euro Bölgesi ilk yarıyılda 100.7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Euro Bölgesi ilk altı ayda 100.7 milyar euro, sadece Haziran’da 22.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre;

“Euro Bölgesi Haziran’da 22.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Avrupa Birliği ise aynı dönemde 6.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

“Bunun sonucunda Euro Bölgesi ilk altı aylık dönemde 100.7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

“Euro Bölgesi’nin dünyanın geri kalanı ile ihracatı ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artışla 1 trilyon 124.6 milyar euroya ulaştı.

“Euro Böglesi’nin dünyanın geri kalanından gerçekleştirdiği ithalat ilk altı ayda yıllık bazda yüzde 3.8 artışa 1 trilyon 23.8 milyar euroya ulaştı.

“Euro Bölgesi’nin kendi içindeki ticareti ilk altı ayda yüzde 5.5 artışla 980.6 miylar euroya yükseldi.

“Euro Bölgesi dış ticaret fazlası Haziran 2017’de 25.7 miylar euro olarak gerçekleşmişti.

“Euro Bölgesi ihracatı Haziran’da yıllık bazda yüzde 5.7 artışla 198.6 milyar euroya yükselirken, ithalatı yüzde 8.6 artışla 162.2 milyar euro olarak gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nin kendi içindeki ticareti Haziran 2017’ye göre yüzde 7.1 artışla 170.7 milyar dolara yükseldi.