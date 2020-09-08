Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 11.8 daraldı

Euro Bölgesi ekonomisi koronavirüs salgınının ciddi boyutlara ulaştığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11.8 daraldı.

Bloomberght'nin haberine göre, Euro Bölgesi'nde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) yılın ikinci üç aylık döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 11.8 daraldı. İlk açıklanan rakam yüzde 12.1 küçülme şeklindeydi.

Hanehalkı tüketimi söz konusu dönemde çeyrek bazda yüzde 12.4 ve yıllık yüzde 15.9 geriledi. Kamu harcamaları çeyrek bazda yüzde 2.6 ve yıllık yüzde 2.5 geriledi. Gayrisafi sabit sermaye formasyonu çeyrek bazda yüzde 17 ve yıllık yüzde 21.1 düştü.

İhracat çeyrek dönemde yüzde 18.8 ve ithalat yüzde 18 geriledi. Avrupa Birliği GSYİH'sı söz konusu dönemde çeyrek bazda yüzde 11.4 ve yıllık yüzde 13.9 daraldı.