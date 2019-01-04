Euro Bölgesi için resesyon uyarısı

Fransa'daki hükümet karşıtı Sarı Yelekliler eylemlerinin ekonomiye faturası sadece bu ülkeye değil Euro Bölgesi'ne de yansıdı.

İngiltere merkezli finansal araştırma kuruluşu IHS Markit'in elde ettiği verilere göre, imalat ve hizmet sektörleri için en önemli ekonomik faaliyet göstergesi olan satınalma yöneticileri endeksi, Euro Bölgesi'nde Aralık ayında yüzde 52,7'den yüzde 51,1'e geriledi. Ocak ayında da aynı oranda bir gerileme yaşanması durumunda 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin yer aldığı Euro Bölgesi'nin resesyona girebileceği uyarısı yapıldı.

Araştırma ekonomik faaliyetlerdeki azalmayı Fransa'daki protesto gösterilerine bağladı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, gösterilerin ekonomik büyümeyi yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 puan seviyesinde olumsuz etkilemesini beklediklerini söylemişti.

Euro Bölgesi ekonomisinde büyüme 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 ile son dört yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon geriledi

Diğer yandan Euro Bölgesi'nde enflasyonun Aralık ayında yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya gerilediği açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'tan Cuma günü yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatlarındaki yıllık artışı yansıtan bu oran son sekiz ayın en düşüğü. Enflasyonda beklentilerden daha fazla gerçekleşen düşüşün nedeninin petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olduğu belirtildi.

Enflasyondaki düşüş Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artışına gidebileceği bekentisini artırdı.

AP/GY,GA

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