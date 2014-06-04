Euro Bölgesi genişliyor



Avrupa Birliği Komisyonu, Litvanya'nın Euro Bölgesi olgunluğuna eriştiğine kanaat getirerek bu Baltık ülkesinin 19'uncu üye olarak ortak para bölgesine dâhil edilmesi tavsiyesinde bulundu. Litvanya'nın 1 Ocak 2015'te Euro Bölgesi'ne katılması bekleniyor.

Komisyon'un Brüksel'de açıkladığı raporda Litvanya'nın yıllardır izlediği dikkatli bütçe politikası ve yaptığı ekonomik reformlar sayesinde Euro Bölgesi üyelik şartlarını yerine getirdiği vurgulandı. Yetkili Komisyon üyesi Olli Rehn, Avrupa Birliği ülkelerinden Litvanya'nın ortak para bölgesi üyeliğinin onaylanmasını istedi.

Litvanya'nın Euro Bölgesi üyeliğiyle ilgili nihai karar temmuz ayının ikinci yarısında verilecek. Nisan ayına kadarki on iki aylık sürede enflasyon oranını yüzde 0,6 ile yüzde 1,7'lik Euro Bölgesi normunun oldukça altında tutmayı başaran Litvanya'nın bütçe açığı Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla’sının yüzde 2,1'ini, borç stoku ise GSYH'sinin yüzde 39,4'ünü buluyor. Bu oranlar da AB tarafından saptanan üst sınırın büyük farkla altında kalıyor.

Üç milyon nüfuslu Litvanya on yıl önce Avrupa Birliği'ne katılmıştı. Refah artışında önemli mesafe kaydeden Litvanya'nın fert başına düşen milli geliri 2015 yılında AB ortalamasının yüzde 78'ine kadar yükselecek. Avrupa Birliği antlaşmaları İngiltere ve Danimarka dışındaki Birlik üyelerini ekonomik ve mali normları tutturması halinde Euro Bölgesi'ne katılmakla yükümlü kılıyor. Kriterleri yerine getiremeyen AB üyesi yedi ülkenin Euro Bölgesi olgunluğu iki yıl sonra yeniden sınanacak.