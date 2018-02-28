T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 1.2'ye geriledi

Hilal Sarı / 28 Şubat (DHA) - Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi genelinde enflasyonun Şubat ayında yüzde 1

28 Şubat 2018 18:07

Hilal Sarı / 28 Şubat (DHA) - Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi genelinde enflasyonun Şubat ayında yüzde 1.2’ye gerilediğini açıkladı.

Eurostrat verilerine göre 19 üyeli bloğun son on yılın en yüksek büyüme hızına gelmesine rağmen bir yıl önce Şubat ayında yüzde 1.3 olan enflasyon, bu yıl yüzde 1.2’ye geriledi. Euro Bölgesi 2017 yılında, son 10 yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 2.5 büyüdü.

Euro Bölgesi genelinde Aralık 2016’dan bu yana görülen en düşük enflasyon seviyesi olan veri Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da açıklanan durgun ekonomik verilerin etkisiyle geriledi. Almanya Federal Çalışma Bakanlığı bugün Şubat ayı işsizlik rakamları açıkladı ve Almanya’da işsizlik seviyesinin geçen yılki yüzde 5.4 seviyesini korduğunu belirtti.

Fransa\'da da Şubat enflasyon verisi beklenenin altında geldi

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi INSAA\'nın verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 geriledi, geçen yıla göre ise yüzde 1.2 arttı. Wall Street Journal gazetesinin ekonomistlere yaptığı bir ankete göre aylık enflasyonun yüzde 0.3 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 1.5 artması bekleniyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıDHAAvrupaOfisi Eurostat Euro BölgesiEurostratBölgesiEuro BölgesiAralıkEurostatAlmanyadaAlmanya FederalBakanlığıFransaUlusalOfisi INSAATüketici Fiyatları Endeksi TÜFEWall Street Journal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24