Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 1.2'ye geriledi

Hilal Sarı / 28 Şubat (DHA) - Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi genelinde enflasyonun Şubat ayında yüzde 1.2’ye gerilediğini açıkladı.

Eurostrat verilerine göre 19 üyeli bloğun son on yılın en yüksek büyüme hızına gelmesine rağmen bir yıl önce Şubat ayında yüzde 1.3 olan enflasyon, bu yıl yüzde 1.2’ye geriledi. Euro Bölgesi 2017 yılında, son 10 yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 2.5 büyüdü.

Euro Bölgesi genelinde Aralık 2016’dan bu yana görülen en düşük enflasyon seviyesi olan veri Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da açıklanan durgun ekonomik verilerin etkisiyle geriledi. Almanya Federal Çalışma Bakanlığı bugün Şubat ayı işsizlik rakamları açıkladı ve Almanya’da işsizlik seviyesinin geçen yılki yüzde 5.4 seviyesini korduğunu belirtti.

Fransa\'da da Şubat enflasyon verisi beklenenin altında geldi

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi INSAA\'nın verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 geriledi, geçen yıla göre ise yüzde 1.2 arttı. Wall Street Journal gazetesinin ekonomistlere yaptığı bir ankete göre aylık enflasyonun yüzde 0.3 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 1.5 artması bekleniyordu.