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Ekonomi

Euro Bölgesi enflasyonu AMB'nin hedefinden uzaklaşıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından bugün açıklanan Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının yüzde 2

23 Şubat 2018 17:48

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından bugün açıklanan Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının yüzde 2.0 seviyesinin biraz altı olan Avrupa Merkez Bankası’nın hedefinden uzaklaştığına işaret etti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin yavaşlaması nedeniyle birçok politika yapıcının beklentisi doğrultusunda Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyonu yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Kasım 2017’de enflasyon yüzde 1.5’ken, Aralık 2017’de ise enflasyon yüzde 1.4 olarak gerçekleşmişti.

Eurostat verilerine göre Aralık 2017’de yüzde 1.7 seviyesinde olan Euro Bölgesi yıllık enflasyonu, Ocak 2018’de yıllık yüzde 1.6 oldu.

AB genelinde fiyatlarda gerileme kaydedilen tek ekonomi Kıbrıs Rum kesimi oldu. Kıbrıs Rum kesiminde fiyatlar Ocak ayında yüzde 1.5 geriledi. Yunanistan’da Ocak ayı enflasyonu yüzde 0.2 olarak kaydedilirken, İrlanda’da yüzde 0.3, Litvanya ve Estonya’da yüzde 3.6, Romanya’da yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Litvanya, Estonya, Romanya ve Birleşik Krallık ise birlik genelinde en hızlı enflasyona sahip ekonomiler.

Enerji, gıda, alkol ve tütün mamullerinin dahil edilmediği çekirdek enflasyon verisi ise yüzde 0.9’dan yüzde 1.0’a yükseldi. Enflasyona en fazla katkı hizmet fiyatlarındaki yüzde 0.56’lık artıştan kaynaklanırken, gıda, alkol ve tütün mamullerinin fiyatları yüzde 0.22 yükseldi. (Grafik)

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