Euro Bölgesi enflasyonu 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında enerji fiyatlarındaki artışla beraber üç yılın zirvesine ulaşırken, deflasyon endişesi taşıyan ancak enflasyonun hedefe 2018 ya da 2019'a kadar ulaşacağı tahmininde bulunan Avrupa Merkez Bankası'nı rahatlattı. Ancak analistler Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci para politikasının daha bir süre devam edeceği kanısında.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin petrol üretimini kısması üzerine petrol fiyatları, bir önceki aya göre nerdeyse iki katına yükselerek yüzde 1.1'e çıkan yıllık enflasyon rakamına en fazla katkıyı yaptı. Analistler 19 üyeli bölgede enflasyonun Aralık ayında yüzde 1 artmasını bekliyordu.

Yüksek enflasyon tüketici harcamalarını frenleyebilir ancak ücretlerin artmasına ve ekonomisi yavaşlayan bölgeye ekonomik canlanma da getirebilir.

Enflasyon verisi tüketici fiyatlarını euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon hedefi olan yüzde 2'ye doğru yükselmesine yardım etti. Veri Eylül 2013'ten bu yana enflasyonun en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Varlık alımlarına devam

Capital Economics analisti Jennifer McKeown, cesaret verici Aralık verisinden sonra çekirdek enflasyonun halen düşük göründüğünü söyledi. McKeown, "Biz (Avrupa Merkez Bankası) varlık alımlarının eninde sonunda 2018'e kadar süreceğini tahmin ediyoruz," şeklinde konuştu.

Salı günü açıklanan Fransa, İspanya ve Almanya enflasyon verileri de yükseliş gösterdi.

İtalya'da tüketici fiyatları 2016'da düşüş gösterirken bu 1959'dan bu yana ilk deflasyon yaşandı. Bu veri bankacılık krizi ile mücadele eden İtalyan ekonomisi ile ilgili endişeleri artırdı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Dragi'nin yönetimi altında iki yıldan fazla süredir büyümeyi destekleyen ve euro bölgesinin deflasyona girmesini engellemeyi amaçlayan bir dizi parasal genişleme tedbiri aldı.

Commerzbank ekonomist Christoph Weil'da bankanın gevşek para politikasını sona erdirmekte acele etmeyeceğini düşünen ekonomistlere katılıyor. Weil "Ufukta aşırı genişlemeci para politikasının sonu görünmüyor" dedi.

Ekonomik aktivite en yüksek seviyede

Diğer taraftan enflasyon verisiyle aynı anda yayınlanan ekonomik aktivite verisi ise Euro Bölgesinde ekonomik aktivite son beş buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Londra merkezli IHS Markit'in yayınladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi'ne göreyse euro bölgesi üretim ve servis sektörü Kasım'da 53.9 puandan Aralıkta 54.4'e yükseldi.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson "2016 sonunda euro bölgesi ekonomisinin sağlam bir büyümeyi sürdürdüğü görüldü," şeklinde konuştu.

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AFP/AP/dpa/SSB