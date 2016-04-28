Euro Bölgesi ekonomik güveni Nisan'da sıçrama yaptı

Euro Bölgesi ekonomi güveni, göstergeyi bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine getiren üç aylık düşüşü sonlandırarak, Nisan ayında yükseldi.

Bloomberg’in haberine göre, Brüksel'de Avrupa Komisyonu tarafından yapılan Perşembe günkü açıklamaya göre işletme ve tüketici güvenini ölçen endeks, Mart ayındaki 103.0 seviyesinden Nisan ayında 103.9'a yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminleri, verinin 103.4 seviyesinde geleceği yönündeydi.

Ekonomi güveni algısına ilişkin göstergedeki yükseliş, Çin başta olmak üzere gelişen piyasalara ilişkin endişelerin etkisiyle 2016 başlarındaki zayıf seyrini takip etti.