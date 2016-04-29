Euro Bölgesi 2016'ya hızlı girdi



Euro Bölgesi Avrupa Birliği ülkelerinin büyüme hızı beklenmedik şekilde bir kat arttı. ‘Eurostat' İstatistik Kurumu 2016 yılının ilk çeyreğinde Gayrı Safi Bölge içi Hasıla'nın yüzde 0,6 oranında arttığını açıkladı. Son iki çeyrekte yüzde 0,3'te kalan büyüme hızının son bir yılın en yüksek oranına çıkacağı ekonomistler tarafından da tahmin edilememişti. Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan iktisatçılar yüzde 0,4'lük büyümenin beklenebileceğini belirtmekteydiler.

Euro Bölgesi'ndeki işsizlerin sayısı ise son beş yılın en düşük seviyesine indi. Mart ayında işsiz sayısı 16,4 milyona indi. Bir yılda işsiz sayısında 1,5 milyonluk azalma oldu. Şubat – mart döneminde Euro Bölgesi'ndeki işsizlerin sayısında 226 binlik azalma kaydedildi.

Doların değer kazanması ve dünya ekonomisindeki durgunluk ABD'nin büyümesini frenledi ve Amerikan ekonomisi 2016'nın ilk üç aylık döneminde sadece yüzde 0,1 oranında büyüdü. Commerzbank ekonomik araştırma bölümünden Christoph Weil, ‘Euro Bölgesi'nin 2016 yılına olağanüstü hızla girdiğini ve ABD ile İngiltere'nin aksine Avrupa ekonomisinin büyüme hızını arttırdığını', söyledi.

Tüketim harcamaları etkili oldu

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu ‘Eurostat' büyümeyi arttıran faktörler hakkında 13 Mayıs'ta ayrıntılı açıklama yapacak. Tüketim harcamaları artarken düşük enflasyonun da tüketimi harcadığını belirten Nordea bankasının baş iktisatçısı Holger Sandte, ‘Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun eksi yüzde 0,2'lik orana kadar gerilediğini' hatırlattı. Fransız ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 oranında büyümesini hanelerin tüketim harcamalarındaki artışın son on iki yılın en yüksek düzeyine çıkmasına borçluydu. İspanya'nın büyüme hızı yüzde 0,8'e çıktı. Almanya'nın ekonomik büyüme hızıyla ilgili veriler 13 Mayıs'ta açıklanacak.

Uzmanlar aşırı iyimserliğe ise yer olmadığını belirtiyorlar. Christoph Weil ‘ilk üç ayda mesai günlerinin fazla çıkması ve kış mevsiminin nispeten ılık geçmesi gibi özel faktörlerin rol oynadığını ve tahmini oranları içeren ön rapora fazla güvenilmemesi gerektiğini', söyledi. ‘Eurostat' şimdiye kadar makro verileri üç aylık dönemin kapanmasından 45 gün sonra açıklamakta ve nihai rakamlar da o tarihten 20 gün sonra kesinlik kazanmaktaydı. Hızlı tahminin, revize edilme opsiyonu saklı kalmak şartıyla çeyrek sonundan 30 gün sonra açıklanması kararlaştırılmıştı. ABD'de de aynı yöntem uygulanıyor.