Euro 2024'ün ev sahibi belli oluyor

UEFA, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkenin 27 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre adaylar; Türkiye ve Almanya sunumlarını saat 14.00'te gerçekleştirecek. Ardından oylamaya geçilecek ve Türkiye saatiyle 15.45'te organizasyonu düzenleyecek ülke belli olacak.

Tarihinde hiçbir büyük çaplı turnuvaya ev sahipliği yapamayan Türkiye, 2000'li yıllarda UEFA Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı. Bu özelliği bakımından Türkiye'nin, Almanya'ya göre daha avantajlı olduğu konuşuluyor.