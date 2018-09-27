EURO 2024'ün ev sahibi Almanya

UEFA EURO 2024 için kararını açıkladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından yapılan oylamada Almanya, Türkiye'yi geride bırakarak Euro 2024'e ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Oy dağılımının 12'ye 4 olduğu belirtildi.

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UEFA Başkanı: Demokratik bir oylamaydı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Şeffaf bir süreç, demokratik bir oylamaydı. Demokratik olan her karar doğru karardır" dedi.

Almanya'nın EURO 2024 elçisi olan Bayern Münih'in eski yıldızı Philipp Lahm da, "Harika statlarımız, futbolu seven taraftarlarımız ve en önemlisi diğer Avrupalılarla kutlama yapmayı seven bir halkımız var. Almanya'da büyük bir futbol partisi organize edeceğiz" diye konuştu.

Alman ve Türk vatandaşı olan UEFA başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmadığı kaydedildi.

Spor Bakanı: Kaybettiğimiz bir şey yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımız, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu anlamda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurularak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı. Ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yok" dedi.

Almanya Teknik Direktörü: Türkiye hak etmişti

EURO 2024'ü düzenlemeye hak kazanacak aday ülkenin belirleneceği organizasyona katılan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw CNN Türk'e açıklamalarda bulundu, "Tanıtım filminize hayran kaldım. Türkiye'nin artık turnuva yapmasının zamanı geldi. Türkiye hak etmişti. Bugün biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik ederim inanılmaz bir efor gösterdi" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Euro 2024 düzenleyecek olmasından ötürü mutlu olduğunu belirten Löw, "Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Evet şimdi seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama sizin de bir gün turnuva düzenlemenizi isterim. EURO2024'te Almanya'da yaşanan Türklerle bir olacağız" dedi.

Türkiye sunumunu yaptı

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.

Kasapoğlu: Almamız lazım, vermeleri lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, adaletli davranılması halinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi gerektiğini söylemişti.

Kasapoğlu, Manisa ziyareti sırasında bir esnafın, Türkiye'nin EURO 2024'ü alıp alamayacağını sorması üzerine, "Almamız lazım, vermeleri lazım, anlatabiliyor muyum? Çünkü bizim hakkımız. Adaletli davranırlarsa alırız inşallah" yanıtını vermişti.

Almanya direkt katılacak

Türkiye'nin 'Birlikte Paylaşalım' sloganıyla aday olduğu Euro 2024 ev sahipliği adaylığı Almanya'nın zaferiyle sonuçlandı. Türkiye'nin de aday olduğu turnuva için UEFA Almanya'yı seçti. Euro 2024 Almanya'da düzenlenecek. Almanya ev sahiplerine tanınan özel statü nedeniyle turnuvaya direkt katılacak.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenen organizasyonda Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından yapılan oylamada 9 oy alan Almanya, Türkiye'yi geride bırakarak Euro 2024'e ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

EURO 2016'yı 1 oyla kaybettik

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu. 2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti.

2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti. EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

"Almanya her şampiyonanın doğal adayıdır"

Spor yazarı Mehmet Demirkol, UEFA'nın EURO 2024 için verdiği kararla ilgili olarak, 'Almanya çok güçlü bir lobisi olan, büyük bir ekonomisi olan futbol ülkesi. Her şampiyonanın doğal adayıdır. Kafa kafaya ya da %5 daha iyi olmamız, bu tip seçimlerde bizim için yeterli olmuyor. %75-%80 olmamız gerekiyor, ancak o zaman tercih ediliriz' açıklamalarında bulundu.

Çelikler: Keşke Adriana Lima ile Metin Hara'yı da koysaydık

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise Türkiye'nin yaptığı tanıtım filmini eleştirerek "Almanya tanıtım filminde Uwe Seeler ile Philipp Lahm gibi iki futbol efsanesini oynatıp teknoloji ve futboldan bahsederken; biz Nusret'in tuzlamasını koymuştuk" dedi. Çelikler'in açıklamaları şöyle:

"Bize oy veren 4 delegenin oynalarının bizzat Başkan Demirören'in yakınlığı sayesinde olduğunu biliyoruz. Yani Demirören'in dışında lobide de eksiklikler yapmışız ya da başkan ile bir iki isim dışında çalışma yapılamamış. Biraz da kendimize bakmalıyız. Örneğin Almanya tanıtım filminde Uwe Seeler ile Philipp Lahm gibi iki futbol efsanesini oynatıp teknoloji ve futboldan bahsederken; biz Nusret'in tuzlamasını koymuştuk. Keşke Adriana Lima ile Metin Hara'yı da koysaydık!

"Olimpiyatlardan Dünya Kupası adaylığına kadar artık şu "Kıtaların buluştuğu yer.."; "Türk misafirperverliği.."; "Farklı kültürlerin dostça yaşadığı topraklar.." falan gibi mesajları vermekten ne olur vazgeçelim. Turizm tanıtım filmi mi adaylık filmi mi anlaşılmıyor"