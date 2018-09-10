T24 LogoT24 Logo
Spor

EURO 2024'ün ev sahibi 27 Eylül'de belli oluyor

İSTANBUL,(DHA) UEFA, UERO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkenin 27 Eylül Perşembe günü belli olacağını duyurdu

10 Eylül 2018 21:47

İSTANBUL,(DHA)

UEFA, UERO 2024\'e ev sahipliği yapacak olan ülkenin 27 Eylül Perşembe günü belli olacağını duyurdu.
Türkiye ve Almanya\'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak. 27 Eylül Perşembe günü UEFA\'nın İsviçre\'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00\'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek. Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45\'te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEROEylül PerşembeTürkiyeAlmanyaEUROAvrupa FutbolUEFANyonTSİSonrasında
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24