EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek

Wembley Stadı'nda oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde biletli seyirci alınacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak turnuvanın yarı final ile final maçlarında, stat kapasitesinin yüzde 75'inin doldurulması konusunda İngiltere hükümetiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Stada alınacak taraftarların, İngiltere'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) protokollerine uymak zorunda olduğu ve bu maçların her birini 60 binin üzerinde taraftarın tribünden takip edebileceği ifade edildi.

Final 11 Temmuz'da

İngiltere'de son 15 ay içinde en çok seyirci katılımının gerçekleşeceği spor organizasyonu unvanını elde edecek EURO 2020'nin yarı final maçları 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba, finali ise 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Maçı tribünden takip etmek isteyen taraftarların, stada giriş öncesinde negatif sonuçlu Covid-19 testi veya maç öncesindeki 14 gün içinde çift aşı yaptırdığına ilişkin belge sunması gerekiyor.