Euro-2020 taraftarlarının Rusya'ya vizesiz girişlerini öngören yasa tasarısı onaylandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Duması, Rusya’da Euro-2020 maçlarının düzenlenmesine ve hazırlığına ilişkin yasa tasarısını Perşembe günü gerçekleşen ilk oturumda onayladı. Yasa tasarısı özellikle, Euro-2020 taraftarlarının Rusya’ya vizesiz girişlerini öngörüyor.

İnisiyatifin, Rusya hükümetinin garantilerinin hayata geçirilmesi için hukuki temel oluşturulmasını kapsadığı belirtilen belgede:

-2018 Dünya Kupası’na hazırlığa ilişkin yasanın Euro-2020 maçlarının organize edilmesine kısmen yayılması

-St. Petersburg ve Leningrad Oblastı sınırlarında toplu taşıma araçlarının maç günü 00.00’dan bir sonraki gün 12.00’a kadar ücretsiz kullanılması

-otellerde konaklama fiyatının devlet tarafından kontrol edilmesi ve bunun için de St. Petersburg’daki otellerin ve diğer konaklama tesislerinin sınıflandırılması teklif edildi.

Duma Spor ve Turizm Komitesi Başkanı Mihail Degtyarev, “Taraftar kimliği ile ilgili maddelerin üzerinden geçtik. Bu sistem kendisini kanıtladı ve bunu Euro-2020’de de uygulamayı teklif ediyoruz. Ayrıca yabancı döviz girişi, stadyumlara giriş biletlerinin hayata geçirilmesi konuları, güvenlik ve ulaşım konuları da değerlendiriliyor” diyerek, “etkinliğin 12 ülkede düzenlendiğinin ve Rusya’nın verdiği garantilerin onların yasaları ile de uyum göstermesi gerektiğinin” altını çizdi.