EURO 2020 öncesinde İtalya'dan "Türk taraftar" kararı

İtalyan hükümeti, EURO 2020'de 11 Haziran'da Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçına Türkiye'den gelen Türk vatandaşlarının alınmamasına karar verdi.

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran'da İtalya ile oynayacağı A Grubu ilk maçı öncesinde, İtalyan hükûmetinden flaş bir karar geldi.

La Repubblica'nın haberine göre İtalyan hükümeti, 11 Haziran günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak karşılaşmaya Covid-19 önlemleri ve seyahat kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den gelecek taraftarların alınmamasına karar verdi. Karara göre Schengen bölgesinde oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve AB pasaportu taşıyan gurbetçi vatandaşlar, karşılaşmaya bilet alabilecek.

İtalya'nın halihazırdaki sınır kontrol politikası, Schengen bölgesi dışından gelenlerin ülkeye alınmaması yönünde. Buna göre, Schengen bölgesi dışında kalan ve Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler'in vatandaşları da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçları izleyemeyecek.