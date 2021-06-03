EURO 2020'nin en genç takımı Türkiye

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 için 26 kişilik kadrosunu duyurdu. Turnuvada yer alacak 24 takım da son kadrolarını açıkladı. EURO 2020'de yer alacak takımlar içinde en genç kadroya sahip ekip, 24,58 ortalama ile Türkiye oldu.

Favori ekipler, genellikle 26-27 yaş ortalaması ile turnuvada yer alırken, en genç oyuncu Polonya'dan Kacper Kozlowski oldu. En yaşlısı ise eski Beşiktaşlı futbolcu Pepe.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş seçimi yaptı ve EURO 2020 için 26 kişilik kadro belli oldu. Turnuvada yer alacak 24 takımda son kadroları da açıklandı. EURO 2020 Avrupa Futbol

Şampiyonası için açıklanan kadrolarına bakıldığı zaman en genç takım 24,58 ortalama ile Türkiye oldu.v Yabancı sınırı tartışılırken özellikle yurt dışına giden oyuncuların da varlığı ile önemli bir jenerasyon yakaladık. 2015-16 sezonunda Fatih Terim'in açıkladığı yeni yerli kuralı (yabancı sınırı) 14 yabancı hakkı vermiş aynı zamanda da 14 yerli oyuncu hakkı tanımıştı. Bu kural ile kendini gösteren genç oyuncuların yaptığı çıkış sayesinde "altın jenerasyon" denilebilecek bir ekip ortaya çıktı.

A Milli Takım EURO 2020'deki en genç takım

Turnuvanın favorileri genellikle 26-27 yaş ortalamasına sahip kadrolarla yer alacak. Türkiye'nin ardından 24,81 ortalama ile İngiltere 2.sırada, turnuvadaki rakiplerimizden Galler ise 25,04 ortalama ile üçüncü sırada yer aldı. En yaşlı takımlar ise 28,73 ortalama ile Belçika ve 28,65 ortalama ile İsveç oldu.

Görsel Fanatik'ten alınmıştır