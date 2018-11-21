EURO 2020 kura çekiminde torbalar belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

EURO 2020 eleme gruplarının torbaları, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla belirlendi. Türkiye'nin 3. torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralıkta gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Kura çekimindeki torbalar şöyle: