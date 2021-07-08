Euro 2020 | İtalya-İngiltere finalinin hakemi açıklandı

EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasındaki dev maçı Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

Euro 2020 finali Pazar günü İtalya ve İngiltere arasında oynanacak. Maçın hakemi olarak Hollandalı hakem Björn Kuipers atandı. Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak.

2006'da Hollanda Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Björn Kuipers, kariyerinde 7. kez UEFA organizasyonunda görev yapacak. Daha önce iki Avrupa Ligi finali ve bir kez de Şampiyonlar Ligi finali yöneten Kuipers, Euro 2012 ve 2016'da da görev yaptı. Hollandalı hakem, son iki Dünya Kupası finallerinde de maç yönetti.

Euro 2020'de ise Kuipers, iki grup maçında düdük çaldı. 48 yaşındaki Hollandalı, Danimarka-Belçika ve Slovakya-İspanya maçlarını yönetti. Kuipers, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka arasındaki çeyrek final maçında da görev yaptı.

Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak.