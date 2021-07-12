EURO 2020 finalinde İngiltere'de penaltıları kaçıran Saka, Sancho ve Rashford'a ırkçı saldırı

İngiltere'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya'ya mağlubiyetinde Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi 1-1 biten maçta İngiltere’yi penaltılarla devirerek kupaya uzandı.

İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.

Rashford’un penaltısı direkten dönerken, Sancho ve Saka’nın vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.

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Federasyondan kınama

İngiltere Futbol Federasyonu söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayınladı. Metinde İngiliz oyunculara yöneltilen ırkçı saldırı nedeniyle yaşanan üzüntü dile getirildi. Mesajla şöyle denildi:

“Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.”

Neler yaşandı?

Saka, Sancho ve Rashford’ın Twitter ve Instagram üzerinde geçmişte yaptığı paylaşımlara yorum ekleyen birçok kullanıcı, maymun emojileri ve ırkçı ifadeler kullandı.

İngiliz polisi ise bu tip davranışların tolere edilmeyeceğini ve konuyu araştırdıklarını açıkladı.

Rashford, Mayıs ayında Manchester United ile kaybettiği Avrupa Ligi finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılığa dikkat çekmişti.

Sancho ise, geçen yıl ABD’nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.

Kulüpler boykot etmişti

Çevrimiçi kanallardaki ırkçılığın tahammül sınırını aşan boyutlara ulaşması, yakın tarihte kulüpleri de bu konuda harekete geçmeye itti.

Nisan ayında dört günlük bir sosyal medya boykotu gerçekleştiren İngiliz kulüpleri, platformları ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara karşı gerekli önlemleri almaya davet etmişti.

Ferdinand'dan destek

İngiltere milli takımının formasını 81 kez giyen eski futbolcu Rio Ferdinand, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi.

Penaltı noktasına gelen tüm oyuncuları baskı altında gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik eden Ferdinand, 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.