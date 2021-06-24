EURO 2020'de tek teselli: Uğurcan Çakır

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 grup maçlarının üçünü de kaybederken; tek teselli, kaleci Uğurcan Çakır'ın istatistiği oldu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybetti. Ay Yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 yenilerek başladığı turnuvada Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye ise 3-1 mağlup oldu. Bu maçlarda kötü performans sergileyen A Milli Takım, büyük umutlarla gittiği EURO 2020'den eli boş döndü.

Grup maçlarındaki tek teselli ise Uğurcan Çakır'ın istatistiği oldu. İsmi transferde geçen Trabzonsporlu oyuncu, Opta verilerine göre, kalesinde 8 gol görmesine karşın 18 kurtarış yaptı ve EURO 2020 gruplarında en fazla kurtarış yapan file bekçisi oldu.

Burak Yılmaz ise grup maçlarında gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken iki isimden biri oldu. 10 şutla milli futbolcu , Danimarkalı Martin Braithwaite'yle birlikte birlikte rakip kaleye en fazla şutu çekti.