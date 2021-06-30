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Spor

EURO 2020'de "Ölüm Grubu" elendi

F Grubu'nda son 16 turuna yükselen hiçbir takım çeyrek finale kalamadı

30 Haziran 2021 08:41

Euro 2020 kuraları çekildiği zaman en zorlu grup olarak Almanya, Portekiz, Fransa ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu gösterilmişti. "Ölüm Grubu" lakabı takılan gruptan 3 takım son 16 turuna çıkmıştı ancak gruptan çıkan takımların hepsi elendi ve çeyrek finale yükselebilen olmadı.

EURO 2020'de "Ölüm Grubu" olarak nitelendirilen F Grubu'nda son 16 turuna yükselen hiçbir takım çeyrek finale kalamadı.

Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'nda Macarlar grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etmiş ancak diğer üç takım grup etabını geçmişti.

Grubu üçüncü sırada bitiren son şampiyon Portekiz son 16 turunda Belçika'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Grup ikincisi Almanya ise İngiltere'ye 2-0'lık sonuçla elenip erken veda yaptı.

F Grubu'nu 5 puanla lider bitiren son dünya şampiyonu Fransa ise penaltılara giden maçta İsviçre'ye boyun eğdi.

Böylece turnuvanın çeyrek finalinde "Ölüm Grubu"ndan hiçbir takım yer almayı başaramadı.

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