EURO 2020’de mücadele edecek en iyi Afrika kökenli futbolcular

Chelsea ile kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından adı Ballon d’Or ile anılmaya başlayan Kante, Avrupa Şampiyonası’nda kupa koleksiyonunu genişletmeyi hedefliyor.

Geçmişte daha çok savunma becerisiyle tanınan başarılı orta saha oyuncusu, tek yönlü bir futbolcudan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı.

Paris doğumlu Kante’nin Mali’yi seçme şansı da bulunuyordu. Ancak o, Mahamadou Diarra ve Mohamed Sissoko gibi isimlerin izinden gitmeyip Fransa’yı tercih etti.