EURO 2020’de mücadele edecek en iyi Afrika kökenli futbolcular

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl gecikmeli olarak, 11 Haziran akşamı İtalya-Türkiye maçı ile başlıyor.
İşte Goal'ün derlemesine göre, Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermeye hazırlanan en iyi Afrika kökenli oyuncular:
Inter ile Serie A şampiyonu olan Lukaku formunun zirvesinde. Kupa yolunda Belçika adına farkı yaratan isim olabilir.
Euro 2020, belki de Belçika’nın Altın Jenerasyonu için son şans olacak. Takımın kilit isimlerinden olan 28 yaşındaki eski Manchester Unitedlı, Altın Ayakkabı için de ciddi adaylardan biri.
Lukaku’nun babası Roger, o dönemde Zaire adıyla bilinen Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına mücadele etmişti.
Karim Benzema
Altı yılın ardından tekrar Fransa kadrosuna çağrılan Benzema, milli takım kariyerindeki boşluğu doldurmak için önemli bir fırsat yakaladı.
Üç yıl önce Dünya Kupası’nı kaldıran kadroya elit bir hücum opsiyonu olarak eklenen Benzema’nın, takımın kimyasını olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin sayısı da az değil.
Lyon doğumlu Benzema’nın kökleri Cezayir’e uzanıyor.
Presnel Kimpembe
Kongo kökenli bir diğer oyuncu da Kimpembe. 2014’te U20 seviyesinde Kongo’yu temsil eden 25 yaşındaki savunmacı, daha sonra Fransa’yı seçmişti.
2018’de Dünya Kupası’nı kazanan kadronun bir parçası olan Paris Saint-Germainli oyuncu, aradan geçen sürede yeteneklerini daha da keskinleştirdi.
David Alaba
Real Madrid’in yeni transferi David Alaba, dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Alaba, Euro 2020’de Avusturya’yı kanatlandırmaya çalışacak.
Viyana doğumlu Alaba, Ogereli bir Yoruba prensi olan babasının vatanı Nijerya’yı seçseydi, şu anda farklı bir hikayeden bahsediyor olabilirdik.
28 yaşındaki oyuncu, zaman zaman Avusturya milli takımının yıldız yükünü tek başına omuzlamak durumunda kalıyor.
Kylian Mbappe
Üç yıl önce Dünya Kupası’nda damga vuran Mbappe, Paris Saint-Germain’i Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak futbol dünyasının zirvesindeki yerini iyice sağlamlaştırmıştı.
Afrika kökenli yıldızların son halkası olan Mbappe, uluslararası arenada farklı bir yol izleyebilirdi.
22 yaşındaki oyuncunun kökleri, baba tarafından Kamerun’a dayanıyor. Kamerun efsanesi Samuel Mbappe ile akrabalığı da bulunan golcü oyuncunun annesi ise Cezayir kökenli.
Chelsea ile kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından adı Ballon d’Or ile anılmaya başlayan Kante, Avrupa Şampiyonası’nda kupa koleksiyonunu genişletmeyi hedefliyor.
Geçmişte daha çok savunma becerisiyle tanınan başarılı orta saha oyuncusu, tek yönlü bir futbolcudan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı.
Paris doğumlu Kante’nin Mali’yi seçme şansı da bulunuyordu. Ancak o, Mahamadou Diarra ve Mohamed Sissoko gibi isimlerin izinden gitmeyip Fransa’yı tercih etti.