EURO 2020'de İtalya-Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak

İtalya hükümeti Avrupa Şampiyonası için seyirci kararını verdi.



İtalya'nın önde gelen haber ajansı ANSA, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile Türkiye arasında oynanacak açılış maçına seyirci alınması için hükümetin yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Habere göre; İtalya Hükümeti, İtalya Futbol Federasyonu'na ve UEFA'ya statlara taraftar alınabileceğini iletti.

UEFA Başkanı Ceferin daha önce şampiyonada taraftara izin vermeyen ülkelerin ev sahipliği yapamayacağını açıklamıştı.

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak açılış maçı yüzde 25 seyirci önünde oynanabilecek.

11 Haziran 2021'de başlayacak turnuvada Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'yle birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.