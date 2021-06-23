EURO 2020'de günün maçları

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması bugün oynanacak maçlarla birlikte sona eriyor. EURO 2020'deki futbol şöleni bu akşam oynanacak 4 maçla devam edecek. E ve F grubunda bu akşam oynanacak karşılaşmalarla beraber son 16'ya kalacak takımlar ve eşleşmeler belli olacak.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgiler:

Slovakya - İspanya

Saat 19:00'da başlayacak E Grubu mücadelesinde Slovakya ile İspanya karşılaşacak. Müsabaka, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde Slovakya bu seviyede zayıf görünebilir ancak 2010 Dünya Kupası'nda italya'yı ve 2014 Ekim'inde İspanya'yı 2-1 mağlup ederek zaman zaman sürpriz yapabileceklerini göstermişlerdi. Maçın favorisi İspanya için artık bir şeyleri sahada gösterme zamanı çoktan geldi.

Muhtemel 11'ler

Slovakya: Dubravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hrosovsky, Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

İspanya: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gaya; Llorente, Busquets, Thiago; Gerard Moreno, Morata, Traore

İsveç - Polonya

Çekişmeli mücadelelere sahne olan E Grubu'nda son 16 ülke arasına kalacak ekipler netleşiyor. 4 puanla grup lideri olan İsveç, 1 puanla son sırada yer alan Polonya ile karşılaşacak. Maç, Saint Petersburg'da oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

İki takımın son 5 karşılaşmasından dördünü İsveç iki farklı galibiyetle kazandı. Rakibine karşı önemli üstünlüğü olan İsveç'in Polonya'ya karşı oynadığı son maç 2004'teydi. Pazartesi günü oynanan sonuçlar sonrasında İsveç'in son 16'ya yükseldiği kesinleşmişti ancak kaçıncı sırada bitirecekleri belli değil. Bu yüzden Polonya kadar onlar da ince hesaplar peşinde.

Muhtemel 11'ler

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski, Puchacz, Lewandowski, Swiderski

Almanya - Macaristan

F Grubu'nun 3. ve son karşılaşmasında Almanya ile Macaristan kapışacak. Allianz Arena'da oynanacak naç, 22:00'de başlayacak.

Almanya'da Thomas Müller'in dizinden yaşadığı problem nedeniyle oynayamayacak olması büyük kayıp ancak yerine oynayacak olan Goretzka onun boşluğunu dolduracak bir isim. Almanya gruptan çıkmak için rakibi Portekiz'den daha avantajlı konumda olmasına rağmen kazanmak istiyor. Macaristan Fransa'ya karşı gösterdiği oyunla rakiplerini korkutmuştu. Almanya karşısında da benzerini yapabilirlerse seyir zevki yüksek karşılaşma bizleri bekliyor olacak.

Muhtemel 11'ler

Portekiz: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Sané, Gnabry, Havertz

Macaristan: Gulacsi; Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Adam Nagy Schafer, Fiola; Adam Szalai, Sallai

Portekiz - Fransa

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor. F Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile son Dünya şampiyonu Fransa karşı karşya gelecek. EURO 2016 finalinin rövanşı niteliğindeki mücadele Puskas Arena'da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak

Günün dev maçında Portekiz'le Fransa karşı karşıya gelecek. EURO 2016'da oynanan finalin tekrarı niteliğindeki karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun performansı merakla bekleniyor. Rekor peşinde olan Ronaldo daha önce Fransa'ya gol atmamıştı ve tüm zamanların milli takım golleri sıralamasınra zirveyle eşitlenmek için 2 gole ihtiyacı var. Macaristan karşısında hız kesen Fransa'nın bu maçta toparlanmak için şansı var. Fransa, Portekiz'e karşı oynadığı son 13 maçın 12'sinde yenilmedi. Yenildikleri tek maç EURO 2016 finali olmuştu.

Muhtemel 11'ler

Portekiz: Rui Patricio; Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso; Griezmann, Benzema, Mbappe