EURO 2020'de günün maçları

İskoçya-Çekya

D Grubu'nda ise İskoçya ile Çekya karşılaşacak. İskoçya 1996'dan sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Ada ülkesi eleme grubundan çıkamamış olsa da play-off finalinde Sırbistan'ı penaltılarla geçerek turnuva vizesi almıştı.

Çekya ise turnuvanın gediklisi. Tarihinde iki kez final oynayan orta Avrupa ülkesi, 1976'da kupayı kazanmayı başarmıştı. Çekya elemelerde İngiltere'yi de yenerek güçlü bir görüntü sergilemişti.

İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta oynanacak mücadele, saat 16:00'da başlayacak. Bu öenmli maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler

İskoçya: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

Çekya: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Polonya-Slovakya

Grubun diğer maçında Polonya ile Slovakya karşılaşacak. Tarihinde 4. kez avrupa şampiyonasına katılan Polonya, 2016'da çeyrek finale kadar çıkmayı başarmış, şampiyon olan Portekiz'e mağlup olmuştu.

Gözler takımın yıldızı Robert Lewandowski'de olacak. Golcü futbolcu geçen sezonu tam 48 golle tamamladı.

Slovakya ise ikinci kez turnuvada boy gösterecek. Takımın yıldızı ve kaptanı, Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik. Tecrübeli orta saha oyuncusu milli takımında çıktığı 126 maçta 26 gol attı.

Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stadın ev sahipliğindeki maç, saat 19:00'da yapılacak. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Ovidiu Haţegan'ın yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Polonya: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek; Jóźwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zieliński; Lewandowski

Slovakya: Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada; Haraslín, Hamšík, Mak; Duda

İspanya-İsveç

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4. gününde, 2 eski şampiyon bugün sahaya çıkacak. İspanya, İsveç'le, Çekya İskoçya ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda tarihin en başarılı takımlarından İspanya sahaya çıkıyor. 3 şampiyonluğu bulunan Matadorlar, E Grubu'nda İsveç'le karşılaşacak. İspanyol futbolcular, karşılaşmadan 3 gün önce Koronavirüs aşısı oldu.

İsveç, 2004'ten bu yana şampiyonada grup aşamasını geçemiyor. Ancak kuzey avrupa ekibi 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

İki takım elemelerde aynı grupta yer almış, İspanya sahasında 3-0 kazanırken, İsveç'teki maç 1-1 bitmişti.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Muhtemel 11'ler

İspanya: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Llorente, Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

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