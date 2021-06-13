EURO 2020'de günün maçları

İngiltere-Hırvatistan

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu ilk maçında bugün İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. İngilizlerin ev sahipliğinde oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

EURO 2020'de heyecan sürüyor. D Grubu'nun ilk müsabakasında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 16:00'da başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

10. kez katıldığı şampiyonada ilk finalini hedefleyen İngilizler, rakibini yenerek turnuvaya kayıpsız başlamak istiyor.

2018 Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan'ın ise EURO 2020'de ne yapacağı merak ediliyor. Organizasyonda 6. kez boy göstermeye hazırlanan ve iki kez çeyrek final heyecanı yaşayan Hırvatlar, bu kez daha da öteye gitmenin peşinde.

Muhtemel 11'ler

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Hırvatistan: Livaković; Vrsaljko, Ćaleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozović; Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić; Rebić

Avusturya-Kuzey Makedonya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu ilk maçında bugün Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak müsabakayı İsveçli Andreas Ekberg yönetecek.

Şampiyonada 3. kez boy göstermeye hazırlanan Avusturya, şanssızlığını kırarak turnuva tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Kuzey Makedonya ise rakibi karşısında sürprize imza atmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Avusturya: Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Laimer, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Arnautović

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski

Hollanda-Ukrayna

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında bugün Hollanda ile Ukrayna karşılaşacak. Hollanda'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı izlenebilecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak maçın hakemi Felix Brych olacak.

Daha önce 9 kez şampiyonada yer alan ve 1988'de mutlu sona ulaşan "Portakallar", bu başarıyı tekrarlamanın peşinde.

Turnuvada 3 kez mücadele etmeye hazırlanan Andriy Shevchenko'nun ekibi ise bu kez şanssızlığını kırarak ilk kez gruptan çıkmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; F. de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

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