EURO 2020'de forma giyemeyecek en iyi 11 futbolcu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı saatler kala, milli takımlar kadrolarını belirledi.



İşte teknik direktörlerin seçimleri arasında yer almayan, EURO 2020'de forma giyemeyecek yıldızlardan bazıları...

1 - Kepa



Tüm zamanların en pahalı kalecisi bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda yer almayacak. 80 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Edouard Mendy'nin gösterdiği performansla, kendini yedek kaleci olarak buldu.

Kepa Chelsea'nin 2020-21 sezonundaki kısmi rolü, onun İspanya kadrosundan çıkarılmasını sağladı.

2 - Sergi Ramos

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Sergio Ramos da, EURO 2020'de forma giyemeyecek oyuncular arasında.



Yaşadığı sakatlıklar, tecrübeli oyuncunun Avrupa Şampiyonası'nda yer almamasına neden oldu.

3 - Dayot Upamecano



Bayern Münih'e 42,5 milyon euroya transfer olan Upamecona, Didier Deschamps, tarafından Fransa Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı.

4 - Trent Alexander Arnold

Liverpool'un şampiyonluğunda katkı sağlayan, genç futbolcu Arnold, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında uyluk kemiğinden sakatlandı ve İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.

5 - Hans Hateboer

Serie A takımlarından Atalanta'da gösterişli bir performansa imza atan Hateboer, 2020 yılında çok fazla forma şansı bulamadı. Hollanda teknik direktörü Frank de Boer, beklenmeyen bir kararla, Hateboer'e EURO 2020 kadrosunda yer vermedi.

6 - Sandro Tonali

İtalya'nın yeni yıldızlarından Tonali de, EURO 2020'de forma giyemeyecek futbolculardan biri oldu.



AC Milan'da ilk sezonunu yaşayan Tonalli, Mancini tarafından kadroya dahil edilmedi.



7 - Eduardo Camavinga

Fransa'nın yükselen yıldızlarından olan 18 yaşındaki futbolcunun adı Real Madrid'le anılmaya başlandı.



Daha önce 3 kez milli takım forması giyen Camavinga, Fransa'nın gol atan en genç futbolcusu olsa da, Deschamps'ın onu Euro 2020 kadrosuna almadı.

8 - Theo Hernandez

Fransa Milli Takımı'na seçilemeyen isimlerden biri de Theo Hernandez oldu.



Serie A'nın en iyi savunmacılarından Hernandez de EURO 2020 bileti alamadı.

9 - Julian Draxler

PSG forması giyen Alman futbolcu, Dünya Kupası madalyasına sahip. Ancak Löw, Draxler'i Alman Milli Takımı kadrosuna almadı.

10 - Moise Kean

PSG forması altında 19 gol atan İtalyan futbolcu, Roberto Mancini tarafından şaşırtıcı şekilde İtalya kadrosuna alınmadı.



Mancini, tercihini Immobile ve Bellotti için kullanırken, Kean de EURO 2020'de izleyemeyeceğimiz yıldızlar arasında yer aldı.

11 - Marco Asensio

Real Madrid'de düzenli şekilde forma giyemediği için Luis Enrique tarafından kadroya alınmayan 25 yaşındaki futbolcu de EURO 2020'de forma giyemeyecek.

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