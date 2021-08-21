Euro 2020, Britanya'da 9 binden fazla Koronavirüs vakasına sebep olmuş

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Bazı karşılaşmaları İngiltere'de oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Britanya'da 9 binden fazla vakaya sebep olduğu tespit edildi. Bilim insanları, turnuvanın "kamu sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu" ifade etti.

Final fazında olan bir araştırmanın verileri üzerinde yapılan analize göre 49 günlük süreçte yapılan açık hava spor, müzik ve eğlence aktivitelerinde görülen vakaların yüzde 85'i ülkede yapılan 8 Euro maçıyla bağlantılı.

Kültür Bakanlığı ve Public Health England tarafından yürütülen araştırmaya göre Britanya'daki Euro 2020 maçlarıyla bağlantılı 9 bin 402 vaka tespit edildi. 3 bin 36 taraftar maça gittikten iki gün sonra semptom gösterdiklerini bildirdi. Bu, bahsi geçen taraftarların maça gittikleri sırada Covid olabileceğini gösteriyor.

Dr. Jenifer Smith, Euro sırasında risk oluşturanın maça gitmek olmadığını, seyahat ederken ve turnuvayla bağlantılı sosyal aktivitelere katılanların da hastalandığını ifade etti. Smith, turnuva ilerledikçe insanların Koronavirüs önlemlerine de daha az uymaya başladığını ifade etti.