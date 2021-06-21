EURO 2020 boyunca süre alamayan milli futbolcular

EURO 2020'ye erken veda eden Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele ettiği A Grubu'nda galibiyet alamadı. Grup maçları boyunca Şenol Güneş'in kadro tercihleri eleştirirken Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınan ancak süre alamayan 8 milli futbolcu bulunuyor.

Büyük umutlarla girilen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvayı 0 puanla tamamlayan A Milli Futbol Takımı, adeta hayal kırıklığı yaşattı. Turnuvanın açılış maçını İtalya'ya karşı oynayan milliler, Roma'da oynanan bu mücadeleyi 3-0 kaybederek kötü bir başlangıç yapmıştı.

Ardından Bakü'ye geçerek Galler ve İsviçre maçlarını taraftar önünde oynayan ay-yıldızlılar, Galler'e 2-0, İsviçre'ye ise 3-1 mağlup olarak EURO 2020'yi galibiyet alamadan tamamladı.

Grup maçları boyunca Şenol Güneş'in kadro tercihleri ve süre vermediği isimler eleştirilirken, EURO 2020 aday kadrosuna seçilen ancak süre alamayan 8 futbolcu bulunuyor.

İşte A Milli Takım 'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan ancak süre alamayan o isimler:

Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz. (Sabah)