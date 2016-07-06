EURO 2016’ya veda eden İzlanda takımına taraftarlardan coşkulu karşılama

EURO 2016'da çeyrek finalde Fransa'ya yenilip turnuvaya veda eden İzlanda takımını başkent Reykjavik'te on binlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Üstü açık bir otobüsle başkenti dolayan İzlanda milli takımı karşılayan kalabalık davullar çaldı, alkışlarla geleneksel İzlanda tezahüratlarını yaptı.

Yaklaşık 329 bin nüfusuyla Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan İzlanda, katıldığı en büyük uluslararası turnuva olan EURO 2016'da, İngiltere'yi eleyip çeyrek finale kadar yükselmişti.

Pazar günü Fransa karşısında 5-2 mağlup olan İzlanda, taraftarların desteğini maç boyunca hiç yitirmedi, takım mücadeleyi de bırakmadı.

BBC'ye konuşan İzlanda Cumhurbaşkanı Ólafur Ragnar Grímsson milli takımın sistematik bir programın eseri olduğunu söyledi.

Ólafur Ragnar Grímsson söz konusu programın 20 yıl önce başlatıldığını, mevcut milli takım oyuncularının da da program kapsamında eğitilen ilk nesil olduklarını belirtti.

İzlanda turnuvada, Avusturya, Türkiye, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti'ni eledi.

İzlanda'nın profesyonel futbol oyuncuları, diğer takımlara kıyasla daha az.

Takımın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson da takım idaresinin dışında bir de diş hekimliği yapıyor.

Kaleci Hannes Halldorsson da profesyonel futbol kalecisi olmadan önce film yönetmeniydi.

Halldorsson 2012'de İzlanda adına Eurovision Şarkı Yarışmasına katılan şarkının klibini yönetmişti.