EURO 2016’ya katılan takımların bilinmeyenleri

Ev sahibi Fransa'nın Romanya'yla oynayacağı açılış maçıyla başlayacak Euro 2016'ya 24 takım katılıyor. Peki, eleme gruplarında hangi takım bir maçı bile gol yemeden tamamlayamadı? Hangi takım FIFA sıralamasında 100 sıradan fazla yükseldi?

Türkiye (FIFA sıralamasında 18'inci)

Türkiye Avrupa kupasına her katıldığında daha iyi bir sonuç aldı.

1996'da gruplarda turnuvaya veda eden Türkiye 2000'de çeyrek finale, 2008'de de yarı finale yükselmeyi başardı. Türkiye 2008'deki dramatik geri dönüşleriyle de akıllarda kaldı.

Belçika (FIFA sıralamasında 2'inci)

Tek golünü Kıbrıs'a karşı atan Christian Benteke için eleme grubu maçları pek de iyi geçmedi. B grubunu 24 gol atarak birinci tamamlayan Belçika'da gollerin sadece dördünü forvetler attı. Christian Benteke, Divock Origi, Michy Batshuayi ve Laurent Depoitre birer gol attı. Chelsea forması giyen Eden Hazard ve Manchester City'den Kevin de Bruyne beşer kez ağları buldu.

Almanya (FIFA sıralamasında 4'üncü)

Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya D Grubunu birinci sırada bitirdi ve orta sahaları Toni Kroos eleme grubu maçlarında 315 pasla en çok pas veren oyuncu oldu.

İspanya (FIFA sıralamasında 6'ıncı)

İspanya'nın Dünya Kupası ve Avrupa Kupası eleme grubu karşılaşmalarınaki 36 maçlık yenilmezlik serisine Slovakya Ekim 2014'te son verdi. Ancak Vicente Del Bosque'nin öğrencileri kalan sekiz maçı kazandı ve üst üste sekiz maçta hiç gol yemeyerek bu alanda ulusal rekoru kırdılar.

Portekiz (FIFA sıralamasında 6'ıncı)

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo Fransa'da gol atmayı başarırsa üst üste dört Avrupa Kupası'nda ağları bulmayı başaran ilk oyuncu olacak. Ronaldı Michel Platini'nin 9 gollük rekorunu kırmaya da aday.

Avusturya (FIFA sıralamasında 10’uncu)

Avusturya, İsviçre'yle ortaklaşa düzenledikleri 2008'deki Avrupa Kupası'ndan sonra FIFA sıralamasında tüm zamanların en kötü yerine, 105'inci sıraya gerilemişti.

Ancak eleme grubu maçlarında elde ettikleri yenilmezlik serisiyle 10'unculuğa kadar yükseldiler.

İngiltere (FIFA sıralamasında 11'inci)

İngiltere Dünya Kupasını kazanıp, Avrupa Kupasını alamayan tek Avrupa takımı. Euro 2016 eleme grubunda bütün maçlarını kazandılar ve tarihte bu başarıyı yakalayan altıncı ülke oldular. Yaklaşık 26 olan yaş ortalamasıyla Fransa'daki en genç takıma sahipler.

İtalya (FIFA sıralamasında 12'inci)

İtalya'nın Euro 2012 finalinde İspanya'ya karşı 4-0 kaybettiği final, Avrupa Kupası finalinde kaybeden takımın yediği en büyük farktı.

İsviçre (FIFA sıralamasında 15'inci)

İsviçre daha önce katıldığı üç Avrupa Kupasını da grup sonuncusu olarak bitirdi ve oynadıkları dokuz maçın sadece birini kazanabildiler.

Fransa (FIFA sıralamasında 17'inci )

Fransa ev sahibi olduğu için Euro 2016 için eleme maçları oynamadı. Ancak UEFA'nın ev sahibi ülkelerin turnuvalara daha iyi hazırlanması girişimi çerçevesinde I Grubu'ndaki takımlarla hem kendi evlerinde, hem de deplasmanda dostluk maçları oynadılar. Fransa bu maçlarda aldığı sonuçlarla grubu birinci bitirebilirdi.

Ukrayna (FIFA sıralamasında 19'uncu)

Slovenya'yı yenerek Fransa vizesi alan Ukrayna daha önce dördü Dünya Kupası, beşi de Avrupa Kupası için olmak üzere beş play off mücadelesini kaybetmişti.

Macaristan (FIFA sıralamasında 20'inci)

Hala takımın birinci kalecisi olan Gabor Kiraly Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk 40 yaşındaki futbolcu olmayı umuyor.

Romanya (FIFA sıralamasında 22'inci)

Romanya Avrupa Kupası finallerinde 13 maç oynadı. Tek zaferlerini 2000 yılında İngiltere'yi son dakika penaltısıyla çeyrek finale yükselerek kazandılar.

Slovakya (FIFA sıralamasında 24'üncü)

Slovakya'nın orta saha oyuncusu Vladimir Weiss kariyerine Manchester City'de başlamıştı. Şu anda Katar'da Al-Gharafa takımının formasını giyen Weiss eleme grubu maçlarında altı asist yaptı.

Kuzey İrlanda (FIFA sıralamasında 25'ıncı)

Kuzey İrlanda beşinci kategoriden kuraya girip grubunu eleme grubunu lider bitiren ilk takım oldu. Turnuva öncesi form durumları da çok iyi. 12 maçla Euro 2016'ya katılan takımlar arasında en uzun yenilmezlik serisine sahipler.

Galler (FIFA sıralamasında 26’ıncı)

Gareth Bale 11 golle Galler takımının kaydettiği gollerin yüzde 64'ünü atarak, bu alandaki en iyi istatistiği yakaladı.

Hırvatistan (FIFA sıralamasında 27'inci)

Euro 2016 Hırvatistan'ın üst üste katıldığı dördüncü Avrupa Kupası. Ülkenin Yugoslavya'dan ayrılmasından bu yana yapılan altı turnuvanın da beşine katıldılar. 1996 ve 2008'de çeyrek finale yükseldiler.

Polonya (FIFA sıralamasında 27'inci)

Polonya eleme grubunda 10 maçta 33 gol attı. İngiltere 31 golle Polonyayı izlerken, Belçika, Almanya ve İsviçre 24'er gol buldu. Polonya'nın 13 golünün altında Robert Lewandowski'nin imzası vardı. İsveçli golcü Zlatan İbrahimoviç ise 11 gol attı.

Rusya (FIFA sıralamasında 29'uncu sırada)

Açılış maçını İngiltere'yle yapacak olan Rusya eleme grubu maçlarında kafa golü bulamayan tek takım. Eleme grubunda kayıtlara geçen 21 golleri var. Ancak aslında 18 gol buldular. Karadağ maçının olaylar nedeniyle iptal edilmesinin ardından Karadağ 3-0 hükmen sayılınca kayıtlara üç gol daha geçti.

Çek Cumhuriyeti (FIFA sıralamasında 30'uncu sırada)

Çek Cumhuriyeti Euro 2016 eleme grubu maçlarının hepsinde gol yiyen tek takımdı.

İrlanda Cumhuriyeti (FIFA sıralamasında 33'üncü)

İrlanda Cumhuriyeti 30'a yakın yaş ortalamasıyla turnuvanın en yaşlı takımına sahip. Üç oyuncuları 100'den fazla kez milli formayı giydi.

İzlanda (FIFA sıralamasında 34'üncü)

İzlanda tarihinde ilk kez Avrupa Kupasına katılacak. 330 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası finallerine katılmaya hak kazanan en küçük ülke.

İsveç (FIFA sıralamasında 35’inci)

İsveç'in eleme grubu maçlarında Zlatan İbrahimoviç'e muhtaç olduğunu söylemek yanlış olmaz. İbrahimoviç takımın kaydettiği 19 golden 11'ini attı. Erkan Zengin de üç golle en çok gol atan ikinci İsveçli oyuncu oldu.

Arnavutluk (FIFA sıralamasında 42'inci)

Arnavutluk eleme grubu maçlarında 28 kaleyi tutan topla bu alandaki en kötü istatistiğe sahip. İzlanda'nın 40, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz'in 42, Romanya'nın 43, Kuzey İrlanda'nın ise 47 kaleyi tutan topu vardı.