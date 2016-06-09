EURO 2016'da terör korkusu



Alman milli takımı oyuncusu Jerome Boateng Paris'te yaptığı açıklamada, ailesinin maçları izlemek için Fransa'da olmayacağını söyleyerek, "Bana göre risk çok büyük. Güvende olmalarını istiyorum' dedi. Boateng bu durumun kendisini bir yandan üzdüğünü söyleyerek, "Ancak diğer yandan son zamanlarda beni düşündüren birçok olay oldu" dedi. EURO 2016 sırasında sadece futbola konsantre olacağını belirten futbolcu, "Ailemin stadyumda olmadığını bilmek, beni rahatlatacak" dedi.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Rheinhard Grindel şu an futbolcular ya da ailelerinin tehlikede olduğuna dair somut bir tehdit bulunmadığını belirtti. Grindel, "Şayet durum değişirse, bu konuda bilgilendirileceğimizden yola çıkıyorum" dedi.

EURO 2016 Organizasyon Komitesi Başkanı Jacques Lambert yaptığı açıklamada, "EURO 2016'nın en iyi şekilde geçmesi için elimizden geleni yaptık ve bunu başardık" şeklinde konuştu.

Fransa önlem aldı

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "Olası bir terör saldırısını engellemek için herşeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan EURO 2016 sırasında ülkeye gelecek milyonlarca turisti korumayı hedeflediklerini söyleyerek, "Yüzde sıfır önlem, yüzde 100 risk almak demektir. Ancak yüzde 100 önlem de riskin yüzde sıfıra ineceği anlamına gelmiyor" dedi.

Fransa'da geçen yıl kasım ayında düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. 13 Kasım'da Almanya-Fransa dostluk maçı oynandığı sırada bir saldırgan stadyumun yakınlarındaki bir bar ve restoranı hedef almıştı.

Son olarak geçen pazartesi günü Ukrayna sınırında gözaltına alınan bir terör zanlısının yanında iki bazuka, beş makineli tüfek ve 125 kg. patlayıcı bulunması endişeleri artırdı. Fransız zanlının ülkesinde 15 saldırı düzenlemeyi planladığı ileri sürülüyor.

ABD ve İngiltere vatandaşlarını EURO 2016 sırasında Fransa'daki stadyum, toplu taşıma araçları ve taraftarların kutlama yapacağı alanlardaki olası terör saldırıları konusunda uyardı.

EURO 2016'ya 90 bin güvenlik görevlisi

Fransa'da EURO 2016 sırasında 90 binden fazla güvenlik görevlisi 10 stadyum ile maçların toplu halde izleneceği meydanlarda güvenliği sağlayacak. Sadece Paris'te 13 bin güvenlik görevlisinin olacağı açıklandı.

Terör saldırısı düzenlenmesi endişelerinin yanı sıra holiganların taşkınlık yapmasından da korkuluyor. Özellikle 16 Haziran'daki Almanya-Polonya ve 12 Haziran'daki Almanya-Ukrayna maçlarında taşkınlık çıkmasından endişe ediliyor. Alman polisinin Fransa polisine destek için ülkeye takviye göndermesi bekleniyor.